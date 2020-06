Sport - Accordo totale Lautaro-Barcellona: 60 milioni più bonus per 5 anni

Novità dalla Spagna. Perché Sport, giornale molto vicino alle cose di casa Barcellona, ha lanciato la notizia dell'accordo totale fra Lautaro Martinez e il Barcellona. I blaugrana hanno messo sul piatto un ingaggio monstre da 12 milioni di euro più bonus all'anno, con l'argentino che firmerà un quinquennale che, di fatto, raggiungerà la cifra complessiva di 60 milioni di parte fissa. Lautaro ha dato l'ok per il trasferimento, ma dal Barcellona non confermano né smentiscono. I catalani si sono mossi già a febbraio per bloccare sul nascere le intenzioni di Manchester City e di Real Madrid, che avevano messo gli occhi sul giocatore. L'Inter chiede, sempre secondo Sport, almeno 80 milioni di euro per il trasferimento.