© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Il 9 scelto dal Barcellona è Kevin-Prince Boateng". Così come Mundo Deportivo, anche Sport apre la sua edizione digitale sulla trattativa tra Sassuolo e blaugrana per la cessione in prestito dell'attaccante classe '87. Boateng - sottolinea il quotidiano catalano - sostituirebbe nella rosa di Valverde Munir El Haddadi, ceduto pochi giorni fa al Siviglia, e andrebbe ad aggiungere qualità ed esperienza al reparto avanzato culé.