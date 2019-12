"Strategia 2020", con tanto di foto di Lautaro Martinez. L'edizione odierna di Sport apre sulle strategie di mercato dei blaugrana, inserendo tra gli obiettivi principali di mister Valverde e della dirigenza anche due calciatori dell'Inter.

Si tratta, come si legge poi nell'articolo all'interno del quotidiano, dei "soliti" Stefano Sensi e Lautaro Martinez, da tempo nel mirino degli osservatori culé e pronti a infiammare la prossima estate. Il centrocampista ex Sassuolo piace molto perché ha qualità simili alla bandiera Xavi e su di lui si arriverebbe a investire fino a 50 milioni di euro, mentre il 'Toro' viene considerato un valido sostituto di Luis Suarez. Strapparli ai nerazzurri non sarà facile, ma il Barça sembra già avere le idee molto chiare su come rinforzare attacco e centrocampo nel nuovo anno. Manca ancora, invece, il tassello ideale per sistemare la difesa.