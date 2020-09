Sport - Messi valuta la permanenza un altro anno: non vuole battaglie legali col Barça

Leo Messi continua a restare in silenzio, chiuso nella sua casa di Castelldefels. La riunione di ieri in cui il Barcellona ha ribadito la propria intenzione, ferma ed irremovibile, di non trattare il suo addio ha però smosso le acque, secondo Sport. Il quotidiano vicino alle cose di casa blaugrana spiega come la Pulce abbia leggermente ammorbidito la sua posizione, dopo i recenti sviluppi, e viste le circostanze stia pensando seriamente alla permanenza anche per questa stagione. Messi infatti non vorrebbe chiudere il suo ventennale rapporto col Barça con cause e sentenze del tribunale, ragion per cui potrebbe restare al Camp Nou un'altra stagione per poi salutare la prossima estate alla scadenza naturale del suo contratto.