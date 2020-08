Sport su Messi: "Ha interrotto le vacanze per parlare con Koeman perché è un vero Culè"

vedi letture

Fondo di Sport sul futuro di Lionel Messi, i cui dubbi sul futuro sono tutt'altro che sciolti. "Messi deve essere il leader calcistico e spirituale del nuovo progetto di Koeman. Il Barça degli ultimi 14 anni non ci sarebbe stato senza la stella argentina. Il miglior calciatore del mondo (e, probabilmente, della storia) è stato il filo conduttore dei trionfi blaugrana. Con la sua magia e con la sua influenza. E dovrebbe continuare a esserlo, fino a quando Messi non deciderà che la sua carriera sportiva sarà finita. Un finale per il quale, fortunatamente, non c'è una data. Il solo fatto che Messi abbia interrotto la sua vacanza per incontrare Koeman la dice già lunga sulle intenzioni della star argentina. Leo è Culé. E vuole il meglio per il Barça. Vuole un progetto vincente per vincere di nuovo titoli. E vuole essere felice giocando a calcio, cosa che ultimamente non è successo. Poco è trapelato sul contenuto dell'incontro tra Messi e Koeman. Solo quello che già tutti sapevamo: che la stella argentina è piena di dubbi e ancora sotto gli effetti dell'umiliazione in Champions League. Che continua a riflettere sul suo futuro. Anche se nulla è stato deciso, ma la conclusione dell'incontro non può essere altro che un prossimo accordo tra due grandi barcelonisti per recitare nella rivoluzione di cui il Barça ha bisogno per essere nuovamente campione. Messi, che ha un anno in più di contratto, non può lasciare il Camp Nou deluso.