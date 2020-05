Sport Mediaset: Donnarumma ha confidato ai suoi compagni di voler rimanere nel Milan

Nonostante un rinnovo assai complicato in ballo, secondo quanto riferito da Sport Mediaset, Gianluigi Donnarumma nel corso di queste ore avrebbe confidato ad alcuni compagni di squadra la sua intenzione di voler rimanere nel Milan. Il contratto in scadenza nel 2021 potrebbe dunque essere oggetto di un prolungamento, anche perché le altre piste (Juventus, PSG e Real Madrid su tutte) difficilmente saranno disposte a versare oltre 50 milioni di euro per il giovane portiere, dovendo fare i conti con l'emergenza Coronavirus. Il più scettico è il procuratore Raiola, cui però potrebbe bastare l'approdo di Rangnick a far cambiare idea.