Sportitalia - Juve, nella notte avviati i primi contatti con Pochettino. Inzaghi più difficile

La Juventus si muove per il post Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato da Sportitalia nella notte, subito dopo l'eliminazione in Champions League per mano del Lione, il club bianconero avrebbe già avviato i primi contatti con Mauricio Pochettino, ex tecnico del Tottenham attualmente svincolato. L'alternativa all'argentino è rappresentata da Simone Inzaghi ma sembra quasi impossibile che la Lazio lo lasci partite, visto che ha un contratto con i biancocelesti fino al 2021.