Sportitalia - Juve-Sarri, incontro nel weekend a Montecarlo. Poi la firma

Dopo il video diffuso dal Manchester City nel pomeriggio, che mette fine in modo definitivo alle voci su un addio di Pep Guardiola, la Juventus è pronta a fare di Maurizio Sarri il sostituto di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Come riporta Sportitalia, le parti si incontreranno nel weekend a Montecarlo, per definire i dettagli dell'accordo che verrà ufficializzato la prossima settimana.