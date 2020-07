Sportmediaset - Il Milan piomba su Chiesa: sul piatto Leao e Paquetà. E occhio a Milenkovic

Il Milan piomba su Federico Chiesa. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, non ci sarebbe infatti solo la Juventus sull'esterno classe 1997 della Fiorentina, autore di una tripletta nella sfida contro il Bologna. Se, come sembra, verrà confermato Ibrahimovic, infatti, il club rossonero andrà alla caccia di giocatori per integrare l'attacco sulla corsie destra d'attacco. Il classe 1997 viola potrebbe giocare nel 4-2-3-1 di Pioli, che lo conosce bene, largo a destra, con Castillejo e Saelemaekers come prime alternative. Sempre secondo Sportmediaset sarebbe pronta una doppia clamorosa trattativa con i viola: Milenkovic e Chiesa in cambio di Leao e Paquetà, con i due club che ne avrebbero già parlato.