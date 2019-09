© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Qualche malumore e un rapporto che ancora non si può definire idilliaco. Il mercato (in uscita) e le condizioni di salute di Sarri non hanno aiutato, ma la storia d'amore tra il nuovo tecnico e la Juventus fa un po' fatica a decollare. Come riporta Sportmediaset, ci sarebbero stati attriti soprattutto sul mercato: troppo "invadente", tanto da portare a un duro confronto con la società.