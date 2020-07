SportMediaset - Lazio, tensione dopo il Sassuolo: rissa sfiorata fra Acerbi e Pulcini

Post partita teso per la Lazio, come spiega SportMediaset. Il direttore sanitario Ivo Pulcini e Francesco Acerbi hanno avuto una violenta discussione, con addirittura la rissa sfiorata. Parole nate non solo per la discussione social fra Pulcini e il nutrizionista della Lazio, ma anche per i tanti infortuni che sono occorsi in questo periodo.

La questione non sarebbe limitata alle ultime partite, ma è un problema che si protrae da anni. Sono volate anche parole grosse tra i calciatori stessi, accusati di scarso impegno. Appena prima del Torino c'è stato un altro duro scontro tra il preparatore Ripert e il fisioterapista Gasparini, che il giorno dopo ha lasciato Formello durante l'allenamento.