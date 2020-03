SportMediaset - Milan, Ibrahimovic a fine stagione lascerà il club

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic sempre più lontano dal Milan. Lo svedese in questo momento è in patria dove sta raccogliendo fondi per l'emergenza Coronavirus che ha colpito l'Europa e non solo. Secondo quanto riporta SportMediaset, quando tornerà dalla Svezia a Milanello formalizzerà con Gazidis il suo addio alla società rossonera. La motivazione sarebbe il rispetto nei confronti di chi lo ha voluto di nuovo nel nostro campionato, Boban e Maldini, ora non più in società.