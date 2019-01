Sportmediaset - Milan, Piatek vicinissimo. Con Higuain al Chelsea

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per Sportmediaset, Krzysztof Piatek è molto vicino al Milan. Il presidente del Genoa Enrico Preziosi si è convinto a cedere il polacco subito, già in questa sessione di mercato, e avrebbe accettato la proposta rossonera di un prestito oneroso con obbligo di riscatto per un ammontare di circa 40/45 milioni.

Se non ci sarà alcuna controproposta dal Real Madrid nelle prossime ore, il centravanti classe'95 - si legge - andrà al Milan, con Higuain destinato a trasferirsi al Chelsea.