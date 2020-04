Sportmediaset - Napoli, la Juventus piomba su Mertens: Sarri vuole anticipare l'Inter

La Juventus piomba su Dries Mertens. Secondo quanto riporta Sportmediaset, mister Maurizio Sarri avrebbe chiesto alla dirigenza bianconera di fare un tentativo per il suo pupillo belga, attualmente in scadenza di contratto col Napoli: un affare a costo zero, un fedelissimo dell'allenatore e un'ulteriore soluzione offensiva per la rosa juventina. Non sarà facile, in ogni caso, portare il classe '87 a Torino, visto che il giocatore è da tempo in trattativa con gli azzurri per il rinnovo e, soprattutto, che su di lui si è già mossa con forza anche l'Inter.