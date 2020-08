Sportmediaset - Real disposto a fare follie per Dybala: super offerta da oltre 100 milioni

Il Real Madrid torna prepotentemente su Paulo Dybala. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, il club merengue vuole rendersi ancora protagonista sul mercato per riprovare a vincerla l’anno prossimo. E secondo Sportmediaset l’obiettivo principale è proprio l’attaccante della Juventus. Tramite intermediari di fiducia sarebbe arrivata ai bianconeri una super offerta da parte dei campioni di Spagna: cash più una grossa contropartita tecnica per un totale di oltre 100 milioni di euro. Tra i giocatori messi sul piatto ci sarebbero Isco e Toni Kroos. La Vecchia Signora non sembra intenzionata a privarsi della Joya, soprattutto se Cristiano Ronaldo alla fine decidesse di cambiare aria. In caso di permanenza di CR7, invece, è possibile che i bianconeri possano fare qualche valutazione di tipo economico.