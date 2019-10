Stop Nazionali, da valutare i convocati. La situazione del Lecce

© foto di Federico De Luca

Da valutare la condizione di qualche nazionale, come Shakhov, Majer o Imbula, in particolare quest'ultimo: zero i minuti giocati da parte di tutti e tre nelle rispettive nazionali, nonostante Liverani si aspettasse che qualcuno scendesse in campo. Soprattutto l'africano avrebbe dovuto mettere nel motore minuti, dopo la prima da titolare contro l'Atalanta. Tabanelli lavora in gruppo, mentre Lapadula ancora a parte: entrambi potrebbero però recuperare per la sfida contro il Milan.