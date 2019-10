Stop Nazionali, dubbio Ramsey dopo i dolori. La situazione della Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rimane fuori il lungodegente Giorgio Chiellini, che recuperà intorno a marzo, la pausa delle nazionali non porta particolari novità sulla situazione degli infortunati in casa Juventus. Così l'unico dubbio è legato ad Aaron Ramsey, centrocampista gallese che durante il riscaldamento contro l'Inter ha sentito un dolorino che gli ha fatto saltare anche la convocazione con la propria Nazionale. Torna però Douglas Costa, con possibile rientro al 4-3-3, così come De Sciglio e Danilo potrebbero essere a disposizione.