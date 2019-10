Stop Nazionali, Faragò ricomincia a correre. La situazione del Cagliari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Recuperato Pisacane, il Cagliari ha varie incognite per la sfida contro la SPAL. Fuori i lungodegenti Cragno e Pavoletti, oltre a Faragò (che però ha iniziato a giocare in amichevole, quindi potrebbe rientrare a breve), in dubbio ci sono almeno altri quattro calciatori: Klavan dovrebbe recuperare in tempo per giocare titolare, così come Joao Pedro per cui c'è un discreto ottimismo. Più complicate le situazioni di Cacciatore, Mattiello e Lykogiannis, valutate di giorno in giorno.