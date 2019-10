Stop Nazionali, Kluivert ok ma Dzeko out. La situazione della Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua l'emergenza infortuni in casa Roma. Contro la Sampdoria del grande ex Claudio Ranieri le buone notizie arrivano da Florenzi che ha smaltito l'influenza dei giorni scorsi e sarà a presidiare la corsia destra di difesa. Anche Kluivert, rientrato dall'Olanda, ci sarà. Difficile invece vedere a Marassi Dezko, ancora alle prese con la frattura allo zigomo. Rientrano in gruppo Perotti e Under ma è difficile immaginarli titolari.