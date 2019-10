Stop Nazionali, l'Hellas perde Pazzini. La situazione del Verona

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stop per Giampaolo Pazzini, non convocato in Nazionale ma al ritorno al lavoro: lesione muscolare dell'adduttore sinistro, rientrerà almeno tra tre settimane, più probabilmente un mese. Fuori anche Badu e Bessa, il primo per una microembolia polmonare - rientrerà a fine gennaio 2020 - mentre il secondo potrebbe rientrare già al termine del mese in corso. Fuori anche Crescenzi, è pronto invece a ritornare Samuel Di Carmine: il centravanti, fermo per un leggero trauma cranico, potrebbe essere preso in considerazione per una maglia da titolare.