Stop Nazionali, Lozano solo una botta. La situazione del Napoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'infortunio da Hirving Lozano nel match con il suo Messico si è rivelato essere solo una botta. Con l'Hellas Verona al San Paolo dunque dovrebbe esserci, anche se dalla panchina. Rimarrà invece out Hysaj per la frattura allo sterno. In bilico invece altri due elementi del pacchetto difensivo come Maksimovic e Mario Rui. Koulibaly torna dalla squalifica e si riprenderà il posto al centro della difesa di Carlo Ancelotti.