Stop Nazionali, Medel e Tomiyasu ko. La situazione del Bologna

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Situazione molto simile a quella di Duvan Zapata per Gary Medel, centrocampista cileno del Bologna. Anche lui infortunatosi nella sfida contro la Colombia, ha riportato una lesione al bicipite e probabilmente verrà fermato per circa un mese, riprendendo dopo la prossima pausa di campionato. Contro la Juventus sarebbe stato squalificato. Fuori certamente anche Tomiyasu, dopo l'infortunio patito con la Monglia, mentre Destro è da valutare dopo che è riapparso il dolore per una contusione al ginocchio accaduta contro la Roma: salterà la Juventus. Recuperato invece Dijks, che si riprenderà la propria corsia a sinistra.