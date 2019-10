Stop Nazionali, recuperano in tre: la situazione del Brescia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nessun problema durante le qualificazioni per il Brescia, anzi: Sandro Tonali ieri sera ha esordito con la maglia della Nazionale contro il Liechtenstein per diciotto minuti. Grande vittoria per Zmrhal con la Repubblica Ceca (1 minuto e 2-1 all'Inghilterra) mentre verranno recuperati Magnani, Torregrossa e Ndoj: difficile che quest'ultimo venga rischiato già contro la Fiorentina, mentre gli altri due potrebbero almeno finire in panchina.