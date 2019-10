© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

D'Alessandro e Fares sono i lungodegenti sui quali Leonardo Semplici non potrà contare almeno fino al nuovo anno. Per la gara in casa del Cagliari, dunque, le attenzioni sul fronte degli infortunati si concentrano sul recupero di Federico Di Francesco che ancora non ha ultimato il suo percorso di rientro. Stessa corsa per Vicari, mentre Felipe è alle prese con una sindrome influenzale che non dovrebbe comunque tenerlo fuori dalla sfida in terra sarda.