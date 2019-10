Stop Nazionali, via libera per Chiesa. La situazione della Fiorentina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ottime notizie sul fronte Federico Chiesa, uscito malconcio dalla sfida tra Italia e Grecia - dopo poco più di mezz'ora - e con la possibilità che potesse essere qualcosa di più che un piccolo infortunio muscolare. Pare però che non sia nulla di grave, tanto più che l'incrocio di lunedì sera contro il Brescia potrebbe dare tempo per recuperare perfettamente. Milan Badelj ha avuto un problema muscolare rimediato con la Croazia ma dovrebbe ristabilirsi, così come Benassi e Rasmussen che sono a disposizione del tecnico Montella.