© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tegola per l'Atalanta con l'infortunio di Duvan Zapata. Il centravanti colombiano, infortunatosi nella sfida contro il Cile - costata cara anche ad Alexis Sanchez - starà fuori per almeno tre settimane. Fino a lunedì prossimo ci saranno terapie personalizzate, poi nuovi esami per capire l'entità dell'infortuno che, per ora, è solo auspicabile causa un versamento che non permette di vedere perfettamente cosa è successo. Dovrebbe essere una lesione di primo grado all'adduttore. Per il resto nessun indisponibile, con Muriel che ne dovrebbe prendere il posto. Ibanez invece è l'unico che tornerà dai viaggi intercontinentali giovedì.