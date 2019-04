Storia di un grande amore. Mandzukic-Juve, ma il rinnovo ha poco senso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Altri due anni insieme. Se li regalano Mario Mandzukic e la Juventus: è ufficiale da oggi il rinnovo di contratto del croato, fino al 2021 . Rinnovo a 33 anni, con tanto di adeguamento e la suggestione che possa essere un indizio sul futuro dell'allenatore bianconero . Rinnovo che per qualcuno può sapere di riconoscenza: ancora a secco in questo 2019, Mandzukic è finito spesso nell'occhio della critica. Perché è diventato una sorta di totem per Allegri, insostituibile anche a prescindere dal risultato.

Storia di un grande amore, riecheggiando l'inno della Vecchia Signora. È quello che è scoppiato all'improvviso tra Mandzukic e la Juventus: il croato non aveva mai trascorso tanto tempo nella stessa società, neanche agli esordi. È arrivato a Torino con la fama di rompere il gruppo: a Monaco aveva litigato con Guardiola, a Madrid con Simeone. Con Allegri, invece, si è trovato benissimo. Anche se il livornese lo ha allontanato dalla porta: Mandzukic esterno sinistro, quasi a tutta fascia, è stata un'intuizione che ha dato i suoi frutti. Con Higuain e anche con Cristiano Ronaldo. Non più bomber protagonista, ma giocatore d'appoggio. Non solo colpi di testa e reti, ma anche assist: abbiamo ricordato gli zero gol da gennaio, è giusto anche mettere sul piatto i tre passaggi decisivi.

È un rinnovo, quello tra Mandzukic e la Juventus, che per certi aspetti non ha neanche troppe spiegazioni: è l'emblema di un ciclo che comunque vada sta finendo, eppure prolunga. Quanto ad Allegri, non è affatto scontato (anzi) che sia il livornese ad allenarlo l'anno prossimo, eppure Mandzukic e la Juve vanno avanti. Un rapporto speciale: di recente ne ha parlato lui, ne ha parlato il suo agente. Inatteso, eppure speciale. E poco importa se dal freddo punto di vista economico, il rinnovo sembra avere poco senso per l'età. O se magari può essere il primo passo verso una cessione remunerativa (Cina?). Sono tutti scenari che si spiegano con la testa, non con il cuore. E sembra quest'ultimo a unire Mandzukic alla Juve.