Su chi non punterà Sarri - Cancelo può già partire per almeno due motivi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mercato in entrata della Juventus ha bisogno ancora di qualche giorno per entrare ufficialmente nella fase operativa. La questione cessioni invece, dopo un primo confronto fra il club ed il neo tecnico Maurizio Sarri, va avanti e permette di stabilire già alcuni punti fermi.ì in vista della prossima stagione.

Cancelo, l'addio è possibile dopo una sola stagione - Manchester, City o United che sia. Sembra essere questo il possibile/probabile destino di Joao Cancelo, terzino portoghese arrivato a Torino la scorsa estate come apripista per lo sbarco di CR7. Nella sua prima (e verosimilmente ultima) stagione juventina il terzino portoghese ha fatto intravedere uno straordinario potenziale offensivo, ma pure lacune e discontinuità in fase difensiva. Aspetto che per i terzini di Maurizio Sarri è un handicap non di poco conto.

Una situazione tecnica che quindi suggerisce un addio. Alla quale va aggiunto l'aspetto economico: arrivato a Torino dal Valencia per 40 milioni, dopo 12 mesi e una stagione non propriamente esaltante, Cancelo potrebbe fruttare una buona plusvalenza portando nelle casse bianconere non meno di 50 milioni di euro.