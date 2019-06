Su chi non punterà Sarri - Mandzukic-Cuadrado verso i titoli di coda

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nonostante un mercato ancora in fase embrionale, l'ufficialità di Maurizio Sarri alla Juventus porta con sé spunti e riflessioni direttamente collegabili alle prossime mosse del direttore sportivo Fabio Paratici. Ripartendo dalle idee tattiche e dai pensieri passati del nuovo allenatore, quindi, è possibile analizzare le situazioni di alcuni giocatori che potrebbero salutare la Juventus all'alba della stagione 2019-2020.

Mandzukic e Cuadrado possibili partenti. Il loro ciclo sembrava essere arrivato ai titoli di coda, nonostante il recente rinnovo firmato dal croato che ha spesso e volentieri rappresentato l'arma in più per Max Allegri. L'ex Bayern Monaco ha richieste dalla Cina così come dalla Germania, per questo potrebbe decidere di salutare Torino qualora non dovesse sentire la piena fiducia del nuovo allenatore. Stesso discorso per il colombiano, richiesto in Italia e all'estero. Il 4-3-3 di Sarri dovrebbe vedere altri interpreti nella formazione bianconera, così Mandzukic e Cuadrado - sotto contratto rispettivamente fino al 2021 e al 2020 - potrebbero fare le valigie e cercare spazio in altri lidi.