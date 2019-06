Su chi punterà Sarri - CR7 l'intoccabile. La nuova filosofia può esaltarlo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante un mercato ancora in fase embrionale, l'ufficialità di Maurizio Sarri alla Juventus porta con sé spunti e riflessioni direttamente collegabili alle prossime mosse del direttore sportivo Fabio Paratici. Ripartendo dalle idee tattiche e dai pensieri passati del nuovo allenatore, quindi, è possibile analizzare le situazioni di alcuni giocatori che saranno sicuramente presenti nella nuova Juventus 2019-2020.

"Resto alla Juve al 1000%" - Aveva utilizzato queste parole, poche ore dopo il termine della stagione, Cristiano Ronaldo. Il portoghese aveva risposto ad una domanda sulle voci che lo volevano lontano dai bianconeri dopo una sola stagione, spegnendo sul nascere ogni possibile rumors di mercato. Anche perché la stessa Juventus, dopo aver portato a termine una delle operazioni più roboanti di sempre solo un'estate fa, mai e poi mai avrebbe rinunciato al suo fenomeno. E l'arrivo di un tecnico come Sarri, portato per natura al gioco offensivo, non potrà far altro che valorizzare le caratteristiche e le doti realizzative di CR7. Che da falso o vero 9 sarà sempre e comunque al centro del gioco bianconero.