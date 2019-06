Su chi punterà Sarri - Emre Can-Ramsey, la Juve ha timbro europeo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nonostante un mercato ancora in fase embrionale, l'ufficialità di Maurizio Sarri alla Juventus porta con sé spunti e riflessioni direttamente collegabili alle prossime mosse del direttore sportivo Fabio Paratici. Ripartendo dalle idee tattiche e dai pensieri passati del nuovo allenatore, quindi, è possibile analizzare le situazioni di alcuni giocatori che saranno sicuramente presenti nella nuova Juventus 2019-2020.

Muscoli, qualità e duttilità per la mediana - Uno è appena sbarcato a Torino. L'altro è arrivato 12 mesi fa ma ancora non ha messo in mostra le sue migliori qualità. Aaron Ramsey ed Emre Can rappresentano il futuro del centrocampo juventino. Giocatori di qualità ed esperienza internazionale, potranno regalare a Sarri anche una buona dose di duttilità. Il gallese, primo acquisto della nuova Juventus, può agire da interno in un centrocampo a tre così come da trequartista-seconda punta in un modulo ad albero di natale. L'ex Liverpool, invece, oltre che da mezzala si è disimpegnato bene anche da terzo di difesa e da filtro in una linea a 2 di centrocampo. Un eclettismo tattico che nel calcio moderno va tanto di moda e di cui Maurizio Sarri non farà certamente a meno.