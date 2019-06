Su chi punterà Sarri - Mercato alle spalle. Pjanic regista della nuova Juve

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nonostante un mercato ancora in fase embrionale, l'ufficialità di Maurizio Sarri alla Juventus porta con sé spunti e riflessioni direttamente collegabili alle prossime mosse del direttore sportivo Fabio Paratici. Ripartendo dalle idee tattiche e dai pensieri passati del nuovo allenatore, quindi, è possibile analizzare le situazioni di alcuni giocatori che saranno sicuramente presenti nella nuova Juventus 2019-2020.

Passa tutto dai piedi di Pjanic - Era centrale nel progetto tattico di Allegri e lo sarà a maggior ragione in quello di Sarri, Miralem Pjanic. Cervello e regista della Juventus nelle ultime 3 stagioni, salvo clamorosi (ed inattesi) colpi di scena sarà ancora lui a dettare tempi e gioco dei bianconeri. La presenza di un geometra dai piedi buoni al centro del campo è infatti conditio sine qua non per il Sarriball, concetto di gioco odiato in Inghilterra ma apprezzatissimo nel triennio napoletano. Nel finale dell'ultima stagione si era parlato di una possibile partenza del bosniaco di fronte a proposte a tre cifre, ma ad oggi immaginare un suo addio alla maglia bianconera sembra davvero complicato: Sarri per sviluppare la sua idea di gioco ha bisogno di un regista e mai come in questo caso Miralem Pjanic sembra l'uomo giusto al posto giusto.