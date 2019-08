Süddeutsche Zeitung critico. Ribery in A è "il magnifico nel capannone"

Süddeutsche Zeitung, uno dei più rinomati quotidiani stampati a Monaco di Baviera, affronta il tema del trasferimento di Franck Ribery nella Fiorentina, ma lo fa con un taglio particolare, se non unico tra i vari mezzi d'informazione che fin qui hanno trattato il tema. Non lesinando critiche all'Italia, ed in particolare alla Serie A.

"Il magnifico nel capannone", è infatti il titolo scelto dal giornale per descrivere la situazione. Quella di un grande campione, anche se già arrivato ad una certa età, che va a giocare in un luogo descritto quasi come nefasto. Strutture non all'altezza, problemi di ogni genere: questa l'idea del campionato italiano secondo i bavaresi. Non vengono risparmiate critiche neanche alla Fiorentina stessa - specie per quanto accaduto nella scorsa stagione - ed alle condizioni dello stadio Franchi.