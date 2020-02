© foto di Insidefoto/Image Sport

L'obiettivo della Juventus è la Champions League, dopo otto scudetti di fila, questo è cosa nota. E per farlo, a partire dall'anno prossimo, la Vecchia Signora vorrebbe fare affidamento anche su Virgil van Dijk. Stando a quanto scritto dal Sun, i bianconeri starebbero preparando un'offerta da oltre 175 milioni di euro. Il centrale olandese - si legge - una volta vinto il titolo in Premier League sarebbe aperto a cambiare aria dopo aver sollevato Champions, Supercoppa Europea e Mondiale per Club.

La fonte juventina - Il Sun cita una fonte all'interno della Juve, riportando le parole riferitegli testualmente: "Dopo aver vinto diversi trofei con il Liverpool, la Juve pensa che van Dijk possa essere pronto ad una nuova sfida al termine di questa stagione, soprattutto perché ha giocato solo in Inghilterra negli ultimi anni. E il club sta pianificando una grande offerta per lui in estate".