Superman Mirante! Roma-Juventus 0-0 dopo 45 minuti

© foto di Federico Gaetano

Per distacco il migliore della prima frazione, tre grandi parate per tenere la Roma a galla e non far allontanare, in modo definitivo, il treno Champions League. Grazie alle parate di Antonio Mirante è finito 0-0 il primo tempo di Roma-Juventus, posticipo della 36esima giornata di Serie A.

Meglio la squadra di Max Allegri, che col tridente Cuadrado-Dybala-Cristiano Ronaldo ha mostrato ottime trame di gioco. E ha messo la difesa giallorossa in perenne difficoltà, soprattutto sulla corsia di Florenzi che è apparso in affanno ogni qualvolta Spinazzola agiva in proiezione offensiva.

La squadra giallorossa è però ancora in partita e il merito, come accennato in apertura, è quasi esclusivamente di Antonio Mirante, per distacco il migliore di questa prima frazione. Dopo sei minuti, ha chiuso su un tap-in a botta sicura di Cuadrado. Al 16esimo, ha chiuso su un Dybala che era già pronto ad esultare dopo un tiro di piatto mancino dall'altezza del dischetto del rigore. Al 28esimo, ancora un intervento sul numero 10 bianconero, neutralizzato anche grazie all'aiuto del palo.

Troppo timida la Roma, che in fase offensiva principalmente grazie a un paio di spunti di Lorenzo Pellegrini. Il primo (e anche il più pericoloso) al 18esimo, su un cross sbagliato del centrocampista giallorosso che s'è trasformato in un tiro e s'è stampato sulla traversa. Il secondo, nove minuti dopo, con un tiro improvviso dai 25 metri finito di poco a lato.

In generale, la Juventus ha fatto di più e ha controllato meglio il gioco. Ma dopo 45 minuti il risultato - grazie a un super Mirante - è ancora fermo sullo 0-0.