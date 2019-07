SvalutInter: Icardi, Perisic e Nainggolan valgono 100 mln in meno

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cosa hanno in comune Radja Nainggolan, Ivan Perisic e Mauro Icardi? Sono senza dubbio tre dei giocatori di maggiore spessore della rosa dell'Inter, su cui la società contava per riavvicinare Napoli e Juventus. Nel giro di 12 mesi, però, il loro destino sembra essersi inesorabilmente capovolto: da punti fermi del 4-3-3 di Luciano Spalletti a esuberi di lusso nel nuovo corso di Antonio Conte.

Svalutazione clamorosa - Il caso dell'ex capitano è emblematico: la seconda parte della passata stagione lo ha visto recitare un ruolo di comparsa nella rincorsa dei nerazzurri al posto Champions. I dissidi con società e vecchio allenatore, causati soprattutto dall'ingombrante presenza di Wanda Nara, hanno subito portato Conte a prendere una posizione: Maurito è fuori dal progetto. Con buona pace del club, che ora potrebbe essere costretto a cedere il numero 9 a prezzo di saldo: in 6 mesi, ricorda La Gazzetta dello Sport la valutazione dell'argentino è crollata da 110 a 60 milioni. Stesso discorso per gli altri due epurati: Nainggolan da 39 milioni ne vale 15, mentre Perisic è sceso da 50 a 30. Quasi cento milioni in meno in totale.