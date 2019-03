© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

In questa settimana, e non solo, abbiamo studiato alcuni dei migliori talenti a livello mondiale, giovani che si sono resi protagonisti negli ultimi mesi nei rispettivi campionati di appartenenza positiva dimostrandosi calciatori di grandissima prospettiva e attirando su di sé gli occhi degli addetti ai lavori. Dall'Argentina allo Zimbabwe, i nostri scout non hanno limiti geografici e in questa settimana hanno studiato in particolare due talenti britannici come Connolly e Daly, senza però trascutare il calcio olandese, dove Nicolas Kuhn si sta facendo spazio in una scuola prestigiosa e ricca come quella dell'Ajax.

