Tanto tuonò che non piovve. Le decisioni, il rinvio e la bordata del CONI

C’è ancora da attendere: la pazza estate del calcio italiano non vuole saperne di finire. Ieri doveva essere il giorno delle risposte: è stato quello dell'ennesimo rinvio. Almeno sul fronte del campionato di Serie B e, di conseguenza, di Serie C. Il Collegio di Garanzia del CONI, incurante di un agosto tutto passato in attesa di questa giornata, prende altri giorni di tempo per assumere la decisione: entro martedì mattina, assicura Frattini. Nulla da eccepire: la questione è complicata e controversa. Se non fosse che i tifosi sono sono stanchi di aspettare. E non solo loro.

COMMISSARIO DEPOTENZIATO - Partiamo da quel che c’è. E da una bordata scritta tra le righe: l’organo giudicante ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla convocazione dell’assemblea elettiva, negata da Fabbricini alle componenti “ribelli”. Nelle more del ricorso, infatti, il commissario federale è sceso a più miti consigli e il 22 ottobre l’assemblea si celebrerà. Con che esito, lo scopriremo. Intanto, la sua fissazione aveva reso superfluo discutere il ricorso. Il Collegio di Garanzia del CONI, però, ha voluto chiarire che, di fatto, il commissariamento può considerarsi concluso: Fabbricini, Costacurta & Co dovranno, di qui a fine ottobre, limitarsi all’ordinaria amministrazione. Il bilancio? La Juventus Under 23 in Serie C, Mancini come ct e la querelle legata alla composizione della Serie B. Ai posteri l’ardua sentenza.

CALCIO FEMMINILE ALLA FIGC - Continuiamo con l’altra decisione che Frattini e gli altri giudici hanno preso ieri. Dopo una lunga battaglia legale, l’organizzazione dei campionati di calcio femminile sarà di competenza della federcalcio. Tornerà alla FIGC, si fa per dire. Perché fino a poco tempo fa, spettava alla Lega Nazionale Dilettanti. Poi, “l’avocazione” di Fabbricini e l’ira di Sibilia. Il paradosso: gli organi di giustizia sportiva federale avevano ritenuto illegittimo l’atto della FIGC, mentre il CONI lo ha avallato. Paradosso fino a un certo punto, perché per fortuna ogni organo federale è indipendente, ma tutto sommato è una delle tante cose difficili da spiegare al tifoso medio.

SERIE B A COMPOSIZIONE VARIABILE - Ansioso, il tifoso medio di sopra, di sapere a quanto squadre si disputerà il campionato di Serie B. Al momento, è iniziato con 19 compagini. La sensazione è che tutto resteranno fuorché 19: lo scenario più probabile è di un ripristino del formato a 22. Il rinvio fino a martedì della sentenza, comunque, basta per capire che una decisione non è ancora stata presa. Le ipotesi sono tutte in campo: la più quotata, appunto, è quella di una B a 22 squadre. Ma non è da escludere un campionato cadetto a 20 o addirittura a 24 sfidanti. 19? Diciamo di no, ma quest’anno può succedere di tutto. Una volta sciolto il dubbio relativo al formato, vi sarà da individuare i criteri dei ripescaggi. Pare che Catania e Novara siano destinate a vedere ripristinato la situazione previgente alla vittoria processuale dei piemontesi. Cioè, in soldoni, che ad andare in B siano Siena, Ternana e Pro Vercelli. Pare. Vietato sbilanciarsi: tutto sommato, gli unici relativamente tranquilli, in caso di B a 22 squadre, sarebbero i toscani.

LA SERIE C QUANDO INIZIA? - Se la Serie B è un’incognita, la Serie C è in alto mare. Non per colpa dei suoi dirigenti, anzi. Al momento, siamo arrivati al quinto rinvio della presentazione dei calendari: un atto dovuto, quello del presidente Gravina, ma non così scontato. Fin qui, pare l’unico presidente interessato ad avere certezze sul proprio campionato prima di farlo iniziare. Una volta nota la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI, i calendari potranno essere stilati: impensabile, comunque, che il campionato inizi il 15 settembre come era in cantiere prima di oggi. Quante squadre? È l’altro grande interrogativo. Al momento sono 59, dovrebbero diventare 56. A quel punto si potrebbe partire, se non fosse che la Serie C avrebbe comunque perso per la strada tre grandi piazze e tre squadre competitive, quali che siano le ripescate. Con diversi casi spinosi all’orizzonte. Inevitabile non pensare a Bari e Avellino relegate in Serie D: la partita potrebbe non essere chiusa.