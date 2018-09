Ten years in Sky Blue. Aguero ha ancora tempo per un successo europeo

© foto di Imago/Image Sport

"Nel 2021 sarò qua da 10 anni, è questo il motivo principale per cui ho rinnovato". Parola di Sergio Aguero, attaccante del Manchester City fresco di rinnovo col club britannico. Non si può parlare di bandiera visto che il Kun ha giocato e fatto (decisamente) bene anche con Independiente e Atletico Madrid, ma comunque un record di non poco conto. Arrivato a Manchester nel 2011, il Kun con i suoi 204 gol in 299 presenze è già di gran lunga il miglior marcatore del City. Per avere un parametro spaziotemporale, l'argentino aveva raggiunto il gradino più alto del podio di questa speciale classifica lo scorso novembre contro il Napoli mettendo a segno la rete numero 178 con gli inglesi. Un record, quello precedente di Eric Brook, che durava da ben 78 anni. Ma non è tutto: Aguero infatti è anche il giocatore con la miglior media gol per minuti giocati della storia della Premier, avendo segnato una rete ogni 108 minuti. Dietro di lui un certo Thierry Henry con 121,8 minuti. Numeri e statistiche che raccontano un giocatore assolutamente decisivo che al City ha trovato la sua isola felice, seppur all'appello continui a mancare un successo internazionale di spicco (almeno all'Etihad). Ma il tempo, a questo punto, continua ad essere tutto dalla sua parte.