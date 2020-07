The Indipendent - City e United con gli stessi obiettivi: sarà battaglia per Koulibaly e Skriniar

vedi letture

Manchester United e Manchester City hanno gli stessi obiettivi per rinforzare il reparto arretrato. Come riporta il tabloid 'The Indipendent', i due club di Manchester sono sulle tracce di Milan Skriniar dell'Inter e Kalidou Koulibaly del Napoli.

Entrambi i calciatori sono oggetto di valutazioni molto importanti, ma per loro sarà un'estate calda. Con la Premier League in prima fila.