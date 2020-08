The Next Billion Dollar Athlete. Messi dopo soli altri tre sportivi, tra cui CR7

The Next Billion Dollar Athlete. La prestigiosa rivista Forbes racconta che Lionel Messi, qualora dovesse proseguire a percepire un ingaggio come quello ora al Barcellona, in Catalogna o no, finirà la stagione 2020-21 con oltre 1 miliardo di dollari di guadagni. Solo in tre prima di lui: Tiger Woods, golfista. Floyd Mayweather, pugile. E Cristiano Ronaldo...