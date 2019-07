The Sun - Dybala ha chiesto allo United 14 milioni di euro a stagione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quattordici milioni di euro a stagione. Questa, scrive il tabloid 'The Sun', la richiesta fatta al Manchester United da Paulo Dybala per accettare il trasferimento dalla Juventus al club di Premier League. L'argentino vorrebbe restare a Torino e solo un significativo aumento dello stipendio - si legge - potrebbe fargli cambiare idea.

Una richiesta molto importante, che rischia di portare la trattativa che comprende anche il cartellino di Lukaku in una fase di stallo. E che potrebbe favorire un nuovo inserimento dell'Inter.