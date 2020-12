The Telegraph: in caso di trasferimento in Premier, Eriksen perderebbe agevolazioni fiscali

Si parla spesso di una possibile partenza dall'Inter da parte di Christian Eriksen. Il danese, utilizzato poco da mister Antonio Conte, potrebbe essere ceduto nel mercato di gennaio. L’edizione odierna di The Telegraph racconta però un retroscena: le agevolazioni fiscali in Italia delle quali gode il danese renderebbero un ritorno in Premier improbabile. L'offerta del club nerazzurro dello scorso gennaio sarebbe stata più allettante dal regime fiscali che esonera i giocatori stranieri dal pagamento delle tasse sul 50% del loro stipendio e renderebbe più difficile per i club d’oltre Manica fare un'offerta superiore. Per godere di questi vantaggi, il giocatore dovrebbe rimanere in Serie A per due anni.