The Times, Guardiola vuole restare al City: domani la conferma in conferenza stampa

La giornata di domani dovrebbe essere di cruciale importanza per conoscere il futuro di Pep Guardiola. Dopo la stangata della UEFA, che ha escluso il City dalle coppe europee per le prossime due stagioni, sono riemerse le voci di un possibile approdo del tecnico spagnolo alla Juventus. Come riporta il Times, Pep vuole continuare ad allenare il City e lo confermerà in una conferenza stampa che si terrà domani.