I tifosi chiedono l'Europa League, il Napoli blinda il 2° posto: SPAL battuta

Non è stata una bella partita, né lo spettacolo che gli oltre 30mila tifosi presenti al San Paolo si aspettavano. Eppure, il Napoli questo pomeriggio contro la SPAL, in una sfida valida per la 17esima giornata di Serie A, ha conquistato la 13esima vittoria in questo campionato. Un successo che proietta i partenopei momentaneamente a -5 dalla Juventus capolista (stasera impegnata con la Roma) e che blinda ulteriormente il secondo posto.

In una gara tutto sommato noiosa, in cui il Napoli ha accettato i ritmi della SPAL, a decidere un match non proprio una giocata usuale per i partenopei: un calcio d'angolo. Corner battuto da Dries Mertens e colpo di testa vincente di Raul Albiol che nel primo dei tre minuti di recupero della prima frazione ha indirizzato e deciso la partita.

La prima frazione al San Paolo ha visto i padroni di casa controllare agevolmente il match, pur senza mai affondare il colpo con continuità. Nel primo tempo, fino al momento del gol, il momento più emozionante era stato il lungo silent check che ha portato al giusto annullamento della rete realizzata da Insigne dopo undici minuti.

Ha prodotto più emozioni la ripresa, soprattutto grazie a una SPAL che subito il gol è stata quasi costretta a sbilanciarsi. E ha concesso qualche spazio in più grazie all'avanzamento del raggio d'azione dei due laterali: Fares e Lazzari.

Un atteggiamento che ha permesso agli estensi di produrre anche qualche occasione, come il tiro di Schiattarella al 53esimo sugli sviluppi di un corner calciato da Valdifiori, ma che ha al contempo permesso al Napoli di andare più volte vicino al raddoppio. Il palo colpito all'81esimo da Mertens a portiere giù superato l'occasione più significativa di un secondo tempo scorso via con i portieri più nel vivo del match ma senza modifiche. E concluso col risultato di 1-0 anche grazie a due ottimi interventi di Meret a tempo scaduto.

Per il Napoli si tratta del quarto successo consecutivo. Una vittoria che blinda ulteriormente il secondo posto e allontana ancor di più la quinta posizione. Un successo che non basta però per alimentare il sogno Scudetto, un obiettivo che nell'immediato pre-partita i tifosi hanno messo in secondo piano chiedendo alla squadra di dare tutto in Europa League.