I tifosi contro Mazzarri: "Se ne deve andare, il Toro fa sempre più schifo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Non ne possiamo più: Mazzarri se ne deve andare". La tifoseria del Torino prende posizione, in maniera abbastanza dura, contro Walter Mazzarri. Tuttosport, sulle sue pagine odierne, riporta infatti un comunicato attribuito agli ultras granata e alla curva Maratona, decisamente critico nei confronti dell'allenatore: "Se ne deve andare perché il Toro fa sempre più schifo: in classifica e sul campo. Se ne deve andare perché il Filadelfia è sempre chiuso. Sempre! Così impedisce alla gente di vivere il Toro, fa passare alla gente la voglia di tifare. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, infine, è stato aver indicato Chiellini come esempio per i giocatori del Toro. Una provocazione insopportabile! Un allenatore del Toro non può indicare un gobbo come Chiellini come esempio! Mai! E non stiamo qui ad elencare i vari modelli da cui prendere esempio, che hanno giocato nel Toro: ce ne sono decine e decine, basta saper scegliere. E Cairo? Va bene anche questo a Cairo? Cairo può accettare anche che un suo dipendente citi Chiellini come esempio per il Toro? No, non può assolutamente accettarlo, secondo noi. Non deve".