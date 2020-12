I tifosi del Milan commuovono Pioli: "L'accoglienza ci ha colpiti, sono incredibili"

Milan in testa alla Serie A, Stefano Pioli parla dopo il clamoroso e rocambolesco 3-2 alla Lazio a Sky Sport. "Quello che stanno facendo i nostri tifosi è incredibile, oggi siamo passati per un chilometro in mezzo a loro. Io mi emoziono molto, come si sono emozionati i giocatori. Il rapporto è questo. Cerchiamo di dargli soddisfazioni, ci torna tanta passione ed entusiasmo. Giochiamo col fuoco dentro".