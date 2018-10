I tifosi della Juve insultano Mourinho, lui ricorda il Triplete con le dita

© foto di Imago/Image Sport

“Mourinho pezzo di m…” e “Mourino figlio di p…”. Dopo una partita vissuta quasi interamente da seduto, José Mourinho in piedi ha assistito agli ultimi minuti della sconfitta del suo Manchester United contro la Juventus. Lo Special One è stato subito bersagliato coi cori di cui sopra dai tifosi bianconeri, che evidentemente non hanno dimenticato gli anni del portoghese all’Inter. Che si direbbe non aver dimenticato lo stesso Mourinho: come già accaduto con i tifosi del Chelsea, Mou ha infatti “salutato” gli avversari mimando il tre con le dita della mano. In quel caso il riferimento era alle tre Premier vinte da allenatore dei Blues. Stasera, ovviamente, al Triplete.