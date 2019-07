I tifosi vogliono Pogba. Ma il francese (a certe condizioni) serve alla Juve?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Portaci Pogba". E' questo il messaggio che i tifosi della Juventus presenti questa mattina al JMedical per le visite di De Ligt hanno fatto arrivare a Mino Raiola, agente sia del difensore olandese che del centrocampista del Manchester United.

La mente torna a CR7 - Era il 26 giugno del 2018 quando Joao Cancelo sbarcava all'aeroporto di Caselle per dare il via alla sua nuova avventura bianconera. Con lui c'era anche l'agente Jorge Mendes e i tifosi presenti nello scalo torinese gli chiesero a gran voce di "portare anche Cristiano Ronaldo". La storia legata al 5 volte Pallone d'Oro sappiamo tutti com'è andata a finire, con la Juventus che un paio di settimane dopo festeggiava il colpo del secolo. Ora la questione si ripete, con i tifosi che come detto hanno chiesto a gran voce a Raiola di (ri)portare in bianconero anche Paul Pogba. Mendes all'epoca si trincerò dietro il silenzio, oggi l'agente italiano ha almeno in parte gettato acqua sul fuoco: "Non c'è niente, nessuno mi ha mai scritto. Se resta a Manchester? Vivo la mia vita giorno per giorno. Vediamo cosa accade".

Analisi costi benefici - Al netto della fattibilità dell'operazione, comunque estremamente complessa vista la cifra chiesta dallo United (200 milioni di euro) e l'ingaggio del francese, lo status quo del centrocampo bianconero impone dei ragionamenti. Partendo da un presupposto, ovvero il 4-3-3 con cui idealmente Sarri vestirà la propria squadra. In questa sessione di mercato sono già arrivati a Torino Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, non proprio due giocatori qualunque. A questi vanno ad aggiungersi l'intoccabile Miralem Pjanic, il colpo dello scorso anno Emre Can, l'arrembante Rodrigo Bentancur, Blaidse Matuidi e Sami Khedira. 7 giocatori, tutti potenzialmente titolari, per un massimo di tre maglie. Ai quali si può pure aggiungere Juan Cuadrado in caso di necessità. Una batteria ampia e variegata sia dal punto di vista numerico che qualitativo. Certo uno come Pogba farebbe alzare ulteriormente il livello e porterebbe la mediana bianconera in una dimensione ancora più europa. Ma come detto i costi sono una variabile da tenere in considerazione. La Juventus, dopo aver speso 70 milioni per il cartellino di De Ligt, pare avere ancora margini di spesa: ma alla luce di questi ragionamenti, forse, il mirino delle priorità potrebbe essere spostato qualche metro più avanti. Magari su Federico Chiesa. O magari su Mauro Icardi.