I titoli col Boca, quelli con l'Ajax: il Crotone stupisce tutti e piazza il colpo Magallan

Lisandro Magallan da La Plata in bacheca ha tre titoli d'Argentina, una Eredivisie, una Coppa e una Supercoppa d'Olanda. Ventisei anni, nato nella cantera del Gimnasia, dal club platense vola al Boca Juniors. E ora, da oggi, lo aspetterà il Crotone. Perché il club pitagorico ha voluto piazzare un colpo da novanta in difesa, come quello del classe '93 sudamericano. Visite, poi la firma, prestito con diritto di riscatto a 9 milioni in caso di salvezza.